Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.96
BIST 100
93,946.08
Altın
1,279.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında cuma gösterileri devam ediyor.
logo
Dünya

BM: Macaristan göçmenleri kasıtlı olarak gıdadan mahrum bıraktı

BM, Macaristan'ın sığınma başvuruları reddedilen ve sınır dışı edilmeyi bekleyen göçmenleri kasıtlı olarak gıdadan mahrum bıraktığını açıkladı.

Bayram Altuğ   | 03.05.2019
BM: Macaristan göçmenleri kasıtlı olarak gıdadan mahrum bıraktı

Ceneve

Birleşmiş Milletler (BM), Macaristan'ın sığınma başvuruları reddedilen ve sınır dışı edilmeyi bekleyen göçmenleri kasıtlı olarak gıdadan mahrum bıraktığını duyurdu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Macaristan'daki gözaltı merkezlerindeki göçmenlerin uluslararası yasalara ve standartlara aykırı şekilde kasıtlı olarak gıdadan mahrum bırakıldığı yönündeki haberlerden endişe duyuyoruz." dedi.

Sözcü Shamdasani, ülkedeki mevcut yasalara göre, Macaristan'da kalma hakkı olmayan göçmen ve sığınmacıların, sığınma başvuruları esnasında transit serbest bölgede anında gözaltına alındıklarını belirtti.

"Haberlere göre, Ağustos 2018’den bu yana sınır dışı edilmeyi bekleyen en az 21 göçmen, Macar makamları tarafından yiyeceklerden mahrum edildi." bilgisini paylaşan Shamdasani, bu kişilerin bazılarına 5 güne kadar yiyecek verilmediğini aktardı.

Macar makamlarını, göçmenlere yönelik bu uygulamadan vazgeçmeye ve göçmenlere yiyecek vermeye davet eden Shamdasani, göçmenlerin kasten gıdasız bırakılmasını "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

Shamdasani, Macaristan'a uluslararası insan haklarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında da bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?

Benzer haberler

Cenevre'deki Suriye konulu istişare toplantısı başladı

Cenevre'deki Suriye konulu istişare toplantısı başladı

Ramazan öncesi gıda denetimlerine hız verildi

Ramazanda gıda denetimleriyle fırsatçılara göz açtırılmayacak

Somali'de gıda sorunu hızla büyüyor

Somali'de gıda sorunu hızla büyüyor
'AB'nin Türkiye'ye saygı göstermesi gerekiyor'

'AB'nin Türkiye'ye saygı göstermesi gerekiyor'
BM Arakanlı Müslüman mültecilerin durumundan endişeli

BM Arakanlı Müslüman mültecilerin durumundan endişeli