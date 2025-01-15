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Dünya

BM, Libya'nın doğusunda yer alan Gırnada Hapishanesindeki işkence görüntülerinden rahatsız

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden Libya Başsavcılığına Gırnada Hapishanesindeki işkence görüntülerine ilişkin acil soruşturma açılması çağrısı yapıldı.

Muhammed Semiz  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
BM, Libya'nın doğusunda yer alan Gırnada Hapishanesindeki işkence görüntülerinden rahatsız Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

Trablus

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), sosyal medyada Libya'nın doğusundaki Gırnada Hapishanesinde mahkumlara yapılan işkence görüntüleri ile ilgili rahatsız olduğunu açıkladı.

UNSMIL'den yapılan açıklamada, UNSMIL'in videolarda yer alan işkence ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal eden eylemleri şiddetle kınadığı belirtildi.

Açıklamada, "UNSMIL, Libya'nın doğusundaki Gırnada Hapishanesinde tutuklulara yönelik acımasız işkence ve kötü muameleyi gösteren korkunç videolardan derin rahatsızlık duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

UNSMIL'in Misyonun insan hakları personeli ve diğer bağımsız gözlemcilerin Gırnada Hapishanesine ve diğer gözaltı merkezlerine erişimini sağlamak için Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerle (Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanlığı) koordinasyon halinde olduğu belirtildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden Başsavcılığa soruşturma çağrısı

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada da, Gırnada Hapishanesindeki işkence görüntülerinin kınandığı ve sorumlulardan hesap sorulmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, Libya Başsavcılığına acil ve kapsamlı bir soruşturma açması çağrısında bulunuldu.

Libya'nın doğusundaki (Bingazi'nin 200 kilometre doğusundaki) Gırnada Hapishanesinde kaydedildiği bildirilen ve 13 Ocak'ta sosyal medyada paylaşılan işkence görüntüleri ülkede tartışmalara neden olmuştu.

Libyalı aktivistler de, Gırnada Hapishanesindeki işkence görüntülerini Suriye'de Esed rejimi döneminde Sednaya Hapishanesinde yapılan işkencelere benzeterek sosyal medyada çok sayıda tepki paylaşımı yapmıştı.



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