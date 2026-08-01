Kadıköy'de triatlon yarışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul'da yarın düzenlenecek "Kadıköy Sprint Triatlon Yarışı" dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de yapılacak yarış dolayısıyla yarın saat 06.00-13.00 arasında Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ile Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi kesişimi ve Turgut Özal Bulvarı-Cumhuriyet Caddesi kesişimi arasındaki güney sahil yolu istikameti ve bu güzergaha çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatılacak.

Sürücüler D-100 kara yolu, Minibüs Yolu ve Bağdat Caddesi'ni alternatif güzergah olarak kullanabilecek.