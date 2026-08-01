Kadıköy'de triatlon yarışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Hamdi Dindirek
01 Ağustos 2026•Güncelleme: 01 Ağustos 2026
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de yapılacak yarış dolayısıyla yarın saat 06.00-13.00 arasında Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ile Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi kesişimi ve Turgut Özal Bulvarı-Cumhuriyet Caddesi kesişimi arasındaki güney sahil yolu istikameti ve bu güzergaha çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatılacak.
Sürücüler D-100 kara yolu, Minibüs Yolu ve Bağdat Caddesi'ni alternatif güzergah olarak kullanabilecek.