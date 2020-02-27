BM, Libya'daki ateşkese yönelik ihlalleri kınadı
BM Libya Özel Temsilciliği, başta Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na üst üste düzenlenen saldırılar olmak üzere ateşkese yönelik ihlalleri kınadı.
Ankara
BM Libya Özel Temsilciliği, başta Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na üst üste düzenlenen saldırılar olmak üzere ateşkese yönelik ihlalleri kınadı.
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