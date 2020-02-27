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Dünya

BM, Libya'daki ateşkese yönelik ihlalleri kınadı

BM Libya Özel Temsilciliği, başta Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na üst üste düzenlenen saldırılar olmak üzere ateşkese yönelik ihlalleri kınadı.

Enes Canlı   | 27.02.2020
BM, Libya'daki ateşkese yönelik ihlalleri kınadı

Ankara

BM Libya Özel Temsilciliği, başta Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na üst üste düzenlenen saldırılar olmak üzere ateşkese yönelik ihlalleri kınadı.

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