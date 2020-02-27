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Dünya

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı yayınlayarak, "Türkiye’nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz." açıklaması yaptı.

Ömer Tuğrul Çam   | 27.02.2020
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz

Ankara

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından "Dün İdlib’de bir kez daha gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." paylaşımı yapıldı. 

Paylaşımda ayrıca "NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) dün yapılan açıklamada, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı düzenlendiği, 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı bildirilmişti.

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