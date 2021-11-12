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Dünya, Libya

BM: Libya'da barış ve istikrara giden bir sonraki en önemli adım seçimler

BM Genel Sekreteri Guterres, Libya'da barış ve istikrara giden bir sonraki en önemli adımın seçimler olduğunu belirtti.

Betül Yürük   | 12.11.2021
BM: Libya'da barış ve istikrara giden bir sonraki en önemli adım seçimler

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da barış ve istikrara giden bir sonraki en önemli adımın seçimler olduğunu belirterek, başbakanlık ve parlamento seçimlerinin BM Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda 24 Aralık'ta düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Fransa, Almanya ve İtalya'nın eş başkanlığında Paris'te düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'na video konferans yöntemiyle katılan Guterres, "Libyalıların çoğu bu seçimlerin yapılmasını istiyor." dedi.

Libya'da şu ana kadar yaklaşık 3 milyon kişinin seçimlerde oy kullanmak için kayıt yaptırdığını dile getiren Guterres, "Libyalıların özgür ve adil seçim talebi karşılanmalı." ifadesini kullandı.

Libya'da barış ve istikrara giden bir sonraki en önemli adımın seçimler olduğunu belirten Guterres, başbakanlık ve parlamento seçimlerinin BM Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda 24 Aralık'ta düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, Libya'daki tüm taraflara seçimlere katılma ve seçim sonuçlarına saygı duyma çağrısında bulundu.

Libya'daki yabancı unsurların ve paralı yabancı savaşçıların varlığının endişe kaynağı olmaya devam ettiğine de dikkati çeken Guterres, Libya'ya dış müdahaleye son verilmesi ve paralı savaşçıların geri çekilmesi çağrısını yineledi.

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