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Dünya, Libya

BM Libya Özel Temsilciliğine Senegalli diplomat Bathiliy atandı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Aralık 2021'den bu yana boş olan BM Libya Özel Temsilciliği görevine, Senegalli diplomat Abdoulaye Bathiliy'i atadı.

Mehmet Alaca   | 03.09.2022
BM Libya Özel Temsilciliğine Senegalli diplomat Bathiliy atandı

Ankara

Guterres'in aday gösterdiği Bathiliy, BM Güvenlik Konseyinin onayının ardından göreve atandı.

Bathiliy'nin adaylığına karşı çıkan Libya geçiş hükümetinin, Guterres'e, yeni elçinin ülkenin siyasi ve ekonomik krizini çözme konusunda etkili olup olmayacağını sorgulayan protesto mektubu gönderdiği bildirildi.

Son BM özel temsilcisi Jan Kubis'in 10 ay görev yaptıktan sonra 23 Kasım 2021'de istifa etmesinin ardından Guterres'in önerdiği adayları konsey üyeleri, Libya veya komşu ülkeler reddetmişti.

İngiltere'deki Birmingham Üniversitesinden doktora derecesine sahip Bathiliy, Cheikh Anta Diop Üniversitesinde 30 yıldan fazla tarih dersi verdi.

Bathiliy, Senegal'de çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu, Mali ve Orta Afrika dahil olmak üzere, BM'de üst düzey görevler yürüttü.

Abdoulaye Bathiliy; İngilizce, Fransızca, Soninke ve Wolof dillerini biliyor.

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