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Dünya, Libya

BM Libya Destek Misyonu Temsilcisi Williams: Libya'da süreç konusunda iyimserim

BM Libya Destek Misyonu Temsilcisi Williams, "Libya'da önümüzdeki süreç konusunda iyimserim, birçok sorunun ise farkındayım. 10 yıllık savaş bir haftalık siyasi görüşmelerle çözülemez ama şimdi savaş dilinden çok barış dili duyuyoruz." dedi.

Betül Yürük   | 19.11.2020
BM Libya Destek Misyonu Temsilcisi Williams: Libya'da süreç konusunda iyimserim

New York

BM Güvenlik Konseyini video konferans ile Libya'daki gelişmeler hakkında bilgilendiren Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, Libyalıların ülkenin çıkarları için bir araya geldiğini ve ülkede barış ve istikrar arayışında önemli bir ilerlememe kaydedildiğini söyledi. 

Libya'da ateşkesin sürdüğünü ve taraflar arasında tutuklu değişimini devam ettiğini belirten Williams, 9 aydır süren petrol ablukasının kalkmasıyla da petrol üretimin abluka öncesi seviyeye geri döndüğü ve günde 1,2 milyon varil petrol üretimi yapıldığını kaydetti.

Gelecek hafta Libya Siyasi Diyalog Forumu'nu sanal ortamda tekrar bir araya getireceğini dile getiren Williams, "Libya'da önümüzdeki süreç konusunda iyimserim, birçok sorunun ise farkındayım. 10 yıllık bir savaş bir haftalık siyasi görüşmelerle çözülemez ama şimdi savaş dilinden çok barış dili duyuyoruz." ifadesini kullandı.




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