Euro
8.85
Dolar
7.49
BIST 100
1,099.68
Altın
1,946.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Küresel sıcaklık artışı tehlikeli seviyelere ulaşabilir

Söz konusu olası artış, Paris İklim Anlaşması'ndaki "küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulması" hedefini karşılamıyor.

Betül Yürük   | 09.09.2020
BM: Küresel sıcaklık artışı tehlikeli seviyelere ulaşabilir

New York

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki sera gazı salınımının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen rekor seviyede olduğu ve küresel sıcaklık artışının gelecek 5 yılda 2,7 santigrat derece artışla "tehlikeli" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler, WMO ve uluslararası örgütler tarafından hazırlanan yeni rapora göre, pandemi nedeniyle karantina döneminde karbon salınımı yüzde 17 azalsa da atmosferdeki uzun süreli gaz konsantrasyonları artmaya devam etti.

2016-2020'nin şimdiye kadarki en sıcak 5 yıl olarak kayda geçmesinin beklendiği belirtilen raporda, küresel sıcaklık artışının gelecek 5 yılda 2,7 santigrat derece yükselerek Sanayi Devrimi öncesindeki "tehlikeli" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu olası artışın Paris İklim Anlaşması'ndaki "küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulması" hedeflerini karşılamadığına dikkat çekilen raporda, iklim değişikliğinin "geri dönüşü olmayan" etkilerinin artmaya devam ettiği ifade edildi.

Küresel su seviyelerinin, Grönland ve Antarktika'da buzulların hızla erimesiyle artmaya devam ettiği kaydedilen raporda, 2050'ye kadar sel riski altındaki insan sayısının 1,6 milyara çıkması, 2,7 ila 3,2 milyardan fazla kişinin ise su kıtlığı ile karşı karşıya kalmasının beklendiği belirtildi.

5 yıl önce imzalanan Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulmasını hedefliyordu. ABD yönetimi, geçen yıl kasım ayında söz konusu anlaşmadan çekilmek için resmen BM'ye başvuruda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'deki Kovid-19 hastaları Türkiye'ye nakledilecek
İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayıları binin üstünde seyrediyor
Türkiye'de son 24 saatte 1673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da Kovid-19 kısıtlamaları geri getirildi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

BM: Küresel sıcaklık artışı tehlikeli seviyelere ulaşabilir

BM: Küresel sıcaklık artışı tehlikeli seviyelere ulaşabilir

BM'den Fransa, ABD, İngiltere, Kanada ve İran'a 'Yemen'de taraflara silah tedarikini durdurun' çağrısı

BM: Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen'de savaş suçu işlediğine dair makul deliller var

Sahra Çölü'nde terk edilen 80 sığınmacı kurtarıldı

Sahra Çölü'nde terk edilen 80 sığınmacı kurtarıldı
Sudan’dan sel mağdurları için 'acil yardım çağrısı'

Sudan’dan sel mağdurları için 'acil yardım çağrısı'
Dünyanın beklediği Cemal Kaşıkçı davasında adalet karartıldı

Dünyanın beklediği Cemal Kaşıkçı davasında adalet karartıldı