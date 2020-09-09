İHH'dan Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ve hastalara insani yardım
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve İsrail ablukasından etkilenen Gazze'deki fakir ailelere ve hastalara insani yardımda bulundu.
Gazze
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gazze Ofisi Basın Sorumlusu Mahmud eş-Şurafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 530 yoksul aileye gıda kolisi dağıtıldığını söyledi.
Şurafa ayrıca Kovid-19 ile mücadeleye destek için Gazzeli hastalara 1140 hijyen kolisi dağıttıklarını aktardı.
Gazze'deki son verilere göre, bir gün içinde 87 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu ve toplam vaka sayısı 1356'ya yükseldi. Gazze'de bugüne kadar 9 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalacağı ifade ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.