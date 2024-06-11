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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, İsrail ordusunu, çatışmada çocuklara zarar verenler "kara listesine" aldı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler "kara listesine" aldı.

Şerife Çetin  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
BM, İsrail ordusunu, çatışmada çocuklara zarar verenler "kara listesine" aldı

New York

Anadolu Ajansı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2023 yılı verilerini içeren ve henüz kamuya açıklanmayan "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Raporu"na ulaştı.

Raporda, 2023'te çatışmalarda çocuklara yönelik şiddettin korkunç boyutlara ulaştığı belirtilerek, "2023'te çatışmalarda çocuklara yönelik ağır ihlaller yüzde 21 artış gösterdi." ifadesi kullanıldı.

Çocukların ölüm ve yaralanmasına yol açan olayların bir önceki yıla göre yüzde 35 artış gösterdiği vurgulanan raporda, "2023 yılında çocuklara yönelik 32 bin 990 ağır ihlal kayda geçti." ifadesine yer verildi.

Raporda, kayıtlara göre 2023 yılında 5 bin 301 çocuğun öldürüldüğü, 6 bin 348 çocuğun yaralandığı, 8 bin 655 çocuğun silahlı grupların kadrolarına alındığı, 5 bin 205 çocuğun insani yardıma erişiminin engellendiği, silahlı gruplarla bağlantı nedeniyle 2 bin 491 çocuğun tutuklandığı ve 4 bin 356 çocuğun kaçırıldığı bildirildi.

İsrail ordusu ilk kez listede

Gazze'deki son gelişmeler uyarınca İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında çocuklara karşı ağır ihlallerin yüzde 155 arttığı kaydedilen raporda, bu çerçevede 8 bin 9 ağır ihlal vakasının kayda geçtiği belirtildi. Bu ihlaller 4 bin 360 çocuğa yönelik gerçekleşirken, bunların 113'ünün İsrailli, 4 bin 247'sinin ise Filistinli çocuklar olduğuna dikkati çekildi.

Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki 4 bin 247 Filistinli çocuğa yönelik 7 bin 837 ihlal gerçekleştiği aktarılan raporda, ihlallerin İsrail ordusu ve İsrailli yerleşimciler tarafından yapıldığı kaydedildi.

Raporda, İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin, ihlallerin 5 bin 698'ine sebep olduğunun altı çizildi.

İsrail'in 906 Filistinli çocuğu gözaltına aldığı aktarılan raporda, BM'nin çocukların kötü muamele ve cinsel tacize uğradığına ilişkin bilgi edindiği aktarıldı.

Raporda, İsrail ordusunun Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çocukların insani yardıma erişimini engellediği de kaydedildi.

İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin yanı sıra Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları'nın da listeye alındığına, bu verilerin 2023'e ait olduğuna, son dönemde durumun daha da kötüleştiğine işaret edildi.

Raporda, 2023'ün son çeyreğine ilişkin Gazze'deki durum nedeniyle 23 bin ağır ihlalin teyit beklediği bildirildi.

Raporda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in değerlendirmelerine de yer verildi.

Buna göre, Guterres, "İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürdüğü ve yaraladığı çocuk sayısı karşısında dehşete düşmüş durumdayım. İsrail ordusunun askeri operasyonunun Gazze'de yol açtığı ölüm ve yıkım daha önce hiç görülmemiş düzeyde." ifadelerini kullandı.

İhlallerin en yoğun olduğu yerler

Raporda, çatışmalarda çocuklara yönelik ihlallerin en yoğun olduğu yerler İsrail ve işgal altındaki Filistin toprakları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Myanmar, Somali, Nijerya ve Sudan olarak sıralanırken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 3 bin 764, Myanmar'da 2 bin 799, Somali'de 2 bin 283, Nijerya'da 1995, Sudan'da 1721 ağır ihlal gerçekleştiği belirtildi.

Raporda, Ukrayna'daki ihlalleri nedeniyle Rus güvenlik güçleri hala listede yer alırken, Ukrayna'da 938 ağır ihlal vakasının kayda geçtiği duyuruldu.

Devlet dışı aktörlerin ağır ihlallerin yüzde 50'sinden sorumlu olduğuna işaret edilen raporda, çocukların ölüm ve yaralanmasında en büyük rolü devlet güçlerinin oynadığına dikkati çekildi.

Raporda, erkek çocuklarının daha yüksek oranda silahlı grup saflarına alındığı, öldürüldüğü ve yaralandığı, kız çocuklarının daha yüksek oranlarda cinsel şiddete maruz kaldığı vurgulandı.

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