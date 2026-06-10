BM İnsan Hakları Konseyi'nin 62. Oturumu 15 Haziran'da Cenevre'de başlayacak

BM Cenevre Ofisinde, akredite gazetecilerle İHK'nin 62. Oturumu öncesinde bir araya gelen Endonezya'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Suryodipuro, oturumun Cenevre'de 15 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde yapılacağını kaydetti.

Suryodipuro, toplantının ilk gününde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün yıllık raporunun sunulacağını belirterek, sonrasında İran'daki insan hakları durumu hakkında bir toplantı yapılacağını söyledi.

Toplantının ilk gününde işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki durumun da ele alınacağına ve buna ilişkin rapor sunulacağını aktaran Suryodipuro, "İHK'nin 62. Oturumunda ayrıca iklim finansmanı, sporda kadın ile kız çocukları ve devletlerin sağlık haklarına desteği gibi önemli tematik konular ele alınacak. Konsey Sudan, Eritre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Venezuela, Burundi, Belarus, Nikaragua ve Myanmar'daki devam eden insan hakları durumlarını da ele alacak." dedi.

Suryodipuro, İHK'nin 62. Oturumu kapsamında 26 taslak kararın oylanacağını ve bunun artacağını söyledi.

AA muhabirinin, İHK'nin 62. Oturumu kapsamında nükleer silahlar harcamaları ve bunun önlenmesine yönelik çalışmaların ele alınmasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Suryodipuro, bu konunun daha önce Konseyde ele alındığını ancak bu toplantıda böyle bir gündem maddesinin olmadığını belirtti.