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Dünya

BM: Haiti'de yaklaşık 200 bin çocuk eğitim hakkından mahrum

Birleşmiş Milletler (BM), çetelerin yol açtığı şiddet sarmalının yaşandığı Haiti'de yaklaşık 200 bin çocuğun eğitim hakkından mahrum kaldığını bildirdi.

Şerife Çetin  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
BM: Haiti'de yaklaşık 200 bin çocuk eğitim hakkından mahrum Fotoğraf: Georges Harry Rouzier/AA

New York

BM Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan yazılı açıklamada, başkent Port-au-Prince'de silahları grubun bir okula yönelik saldırısı kınandı.

Saldırı sonucu sadece bu okulda yaklaşık 1000 çocuğun eğitim göremeyeceği belirtilen açıklamada, "Haiti'deki şiddet, çocukların rüyaları ve geleceklerini yok ediyor. Sonlandırılması gerekiyor." çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ocaktan bu yana yaklaşık 1000 okulun kapatıldığı ve 200 bine yakın çocuğun eğitim hakkından mahrum kaldığı kaydedildi.

Haiti'deki sağlık sisteminin de etkilendiği vurgulanan açıklamada, başkent ve yakınlarında sağlık tesislerinin yarısının ya kapatıldığı ya da operasyonlarına ara verdiği aktarıldı.

Haiti'deki çatışmalar

Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan iki cezaevine 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

Çatışmalar sırasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, 4 Mart'ta hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

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