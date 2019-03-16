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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten acil 'İdlib' çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, İdlib'de son haftalarda çatışmaların artmasından son derece endişe duyduğunu belirterek, tüm taraflara ateşkesin sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Betül Yürük   | 16.03.2019
BM Genel Sekreteri Guterres'ten acil 'İdlib' çağrısı

New York

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin İdlib kentindeki çatışmaların artmasından son derece endişe duyduğunu belirterek, tüm taraflara İdlib'de ateşkesin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Guterres yazılı bir açıklama yaparak, İdlib'deki çatışmaların son haftalarda arttığına ve Suriye'nin kuzeydoğu ve kuzeybatısında binlerce kişinin yeni bir felaket korkusuyla yaşadığına dikkati çekti.

Suriye'de savaşın, dokuzuncu yılına girdiğine dikkati çeken Guterres, tüm taraflara acil çağrıda bulundu.

İdlib'de ateşkesin sürdürülmesi için tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, ''Ülke çapında ateşkes için İdlib'de ateşkes gerekli.'' değerlendirmesinde bulundu.

Herhangi bir askeri operasyonun tasarlandığı, planlandığı ve ya yürütüldüğü durumlarda, uluslararası insani hukuka tam anlamıyla saygı gösterilmesi çağrısı yapan Guterres, savaşta en ağır bedeli, çoğu kadın ve çocuk masum sivillerin ödediğini hatırlattı.

Suriye'de 11,7 milyon kişinin korunmaya ve yardıma muhtaç olduğunu ifade eden Guterres, insani erişimin ve yardımların sürdürülebilir olması çağrısı yaptı.

Guterres, tarafların krize siyasi süreç bulunması konusunda ciddi anlamda ilerleme kaydetmesi içinse güçlü bir uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

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