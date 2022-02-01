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Dünya

Birleşmiş Milletler, İdlib'e 85 tır insani yardım gönderdi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 85 tır insani yardım gönderildi.

Cem Genco   | 01.02.2022
Birleşmiş Milletler, İdlib'e 85 tır insani yardım gönderdi

Hatay

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Araçlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib kent merkezi ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

Öte yandan, geçen ay BM tarafından bölgeye 510 yardım tırı ulaştırıldı.

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