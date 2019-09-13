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Dünya

Esed rejiminden İdlib'de sivillere saldırı: 3 ölü

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi.

Burak Karacaoğlu,Eşref Musa   | 13.09.2019
Esed rejiminden İdlib'de sivillere saldırı: 3 ölü

İdlib

Esed rejimi, akşam saatlerinde yoğunlaştırdığı hava ve kara saldırılarıyla İdlib'in Marratinnuman ilçesi ile Has, Hiş, Serce ve Bini köylerini hedef aldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejimin topçu saldırısında, Marratinnuman ilçesinde 3 sivil hayatını kaybetti.

Böylece dün gece saatlerinden itibaren rejimin saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya ulaştı.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk, bin 282 sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı 1 milyon 42 bine ulaştı.

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