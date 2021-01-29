Euro
8.92
Dolar
7.35
BIST 100
1,498.32
Altın
1,844.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

BM Genel Sekreteri Guterres Kovid-19 aşısı oldu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Betül Yürük   | 29.01.2021
BM Genel Sekreteri Guterres Kovid-19 aşısı oldu

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

New York kentinin 65 yaş ve üstü kriterini karşılayan Guterres, etkili ve güvenli olduğunu göstermek için Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Twitter hesabından Kovid-19 aşısı yaptırdıktan sonra açıklamada bulunan Guterres, ''Bugün Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdığım için şanslı ve minnettarım. Herkesin aşıya erişimini sağlamamız gerek. Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz tam anlamıyla güvende değiliz.'' değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in aşı yaptırmak için randevu aldığını ve herkes gibi sırada beklediğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Genel Sekreteri Guterres Kovid-19 aşısı oldu
Fransa'da mutasyona uğramış koronavirüs bulaşan kişi sayısı günlük 2 bine çıktı
New York'ta dini liderler, mahkumların Kovid-19 aşı programına alınmasını istedi
Fransa'da son 24 saatte 348 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü
Afrika'da nüfusun yüzde 20'sine yıl sonuna kadar Kovid-19 aşısı yapılacak

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres Kovid-19 aşısı oldu

BM Genel Sekreteri Guterres Kovid-19 aşısı oldu

Fransa'da mutasyona uğramış koronavirüs bulaşan kişi sayısı günlük 2 bine çıktı

New York'ta dini liderler, mahkumların Kovid-19 aşı programına alınmasını istedi

Fransa'da son 24 saatte 348 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü

Fransa'da son 24 saatte 348 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü
Kovid-19 aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümü sabah Türkiye'de olacak

Kovid-19 aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümü sabah Türkiye'de olacak
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 437 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 437 bini geçti