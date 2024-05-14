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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Genel Sekreter, Refah ve çevresinde artan askeri faaliyetlerden dehşete düşmüştür

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Refah ve çevresinde İsrail güçlerinin artan askeri faaliyetlerinden dehşete düştüğünü söyledi.

İslam Doğru  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
BM: Genel Sekreter, Refah ve çevresinde artan askeri faaliyetlerden dehşete düşmüştür Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

New York

Sözcü Yardımcısı Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

Haq, "Genel Sekreter, Refah ve çevresinde İsrail güçlerinin artan askeri faaliyetlerinden dolayı dehşete düşmüştür. Bu gelişmeler, zaten çok vahim durumda olan insani yardımları daha da sekteye uğratmaktadır." diye konuştu.

Refah dahil Gazze'deki sivillerin her zaman korunması gerektiğini, orada bulunanlar için güvenli bir yer kalmadığını belirten Haq, "Genel Sekreter, acil insani ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılması yönündeki çağrısını yineliyor. Refah kapısının derhal yeniden açılması ve Gazze'nin her yerine engelsiz insani erişim sağlanması yönünde de çağrıda bulunuyor." dedi.

Haq, öte yandan, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Avrupa Hastanesi'ne giden BM aracına yönelik saldırı sonucu BM Güvenlik Birimi'nden öldürülen kişinin Hindistan kökenli Waibhav Kale olduğunu açıkladı.

Aynı saldırıda yaralanan kişinin de Ürdünlü bir kadın olduğu bilgisini paylaşan Haq, saldırıyla ilgili olarak BM birimleri tarafından bilgi toplanmaya devam edildiğini söyledi.

Genel Sekreter Guterres de dün yaptığı açıklamada, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak söz konusu saldırı hakkında kapsamlı soruşturma talep etmişti.

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