Dolar
30.56
Euro
32.83
Altın
2,026.25
ETH/USDT
2,303.00
BTC/USDT
42,801.00
BIST 100
8,776.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'de 100 bine yakın kişi öldürüldü, yaralandı veya kayboldu

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, öldürülen, yaralanan veya kaybolan kişilerin sayısının Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 5'ine denk geldiğini söyledi.

Mustafa Deveci  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
BM: Gazze'de 100 bine yakın kişi öldürüldü, yaralandı veya kayboldu

Ankara

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze Şeridi'nde 100 bine yakın kişinin öldürüldüğü, yaralandığı veya kaybolduğunu belirtti.

Lazzarini, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Gazze nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının yerinden edildiğine dikkati çekti.

Gazze'de 17 bin çocuğun korumasız kaldığı ya da ailesinden ayrıldığına işaret eden Lazzarini, şu ifadeleri kullandı:

"4 ay süren savaşta Gazze'de 100 bine yakın insan öldürüldü, yaralandı veya şu anda kayıp. Bu nüfusun yaklaşık yüzde 5’ine tekabül ediyor. Bunun şehrinizde veya ülkenizde ne anlama geldiğini kolaylıkla anlayabilirsiniz."

Ateşkes çağrısını yineledi

Lazzarini, Gazze'de çatışmaların devam ettiğini vurgulayarak "Savaş hız kesmeden devam ediyor ancak kazanan olmayacak. Yalnızca acı, sefalet ve keder olacak. Ateşkesin vakti geldi. Gazze'deki, İsrail'deki, bölgenin başka yerlerindeki ve ötesindeki insanların iyiliği için farklı bir yola ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 27 bin 478 kişi öldürüldü, 66 bin 835 Filistinli de yaralı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremlerde yaşamını yitirenler için sabah namazında hatim duası yapılacak
Siirt'te kentsel dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanan 25 konut hak sahiplerine teslim edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Laoslu mevkidaşı Kommasith ile görüştü
MSB "Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK" konulu podcast hazırladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 111. sayısını yayımladı

Benzer haberler

BM: Gazze'de 100 bine yakın kişi öldürüldü, yaralandı veya kayboldu

BM: Gazze'de 100 bine yakın kişi öldürüldü, yaralandı veya kayboldu

BM Genel Sekreteri, UNRWA'ya ilişkin iddiaların araştırılması için bağımsız grup atadı

İsrail'de ana muhalefet lideri Lapid'den Netanyahu'nun devrilmesi için atılacak adımlara destek sözü

Brüksel'de avukatlar Gazze'ye adalet için toplandı

Brüksel'de avukatlar Gazze'ye adalet için toplandı
İsrail'in yetim bıraktığı 12 yaşındaki Gazzeli çocuk ailesinin tüm geçim yükünü üstlenmek zorunda kaldı

İsrail'in yetim bıraktığı 12 yaşındaki Gazzeli çocuk ailesinin tüm geçim yükünü üstlenmek zorunda kaldı
Çinli sanatçı Ai Weiwei, Batı'daki Gazze sansürünü, Mao döneminde Çin'deki duruma benzetti

Çinli sanatçı Ai Weiwei, Batı'daki Gazze sansürünü, Mao döneminde Çin'deki duruma benzetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet