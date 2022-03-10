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Dünya

BM’den Libya’daki taraflara sükunet çağrısı

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu: "Trablus ve çevresinde gerilimi arttıran büyük silahlı askeri konvoyların hareketlerine dair haberleri endişe ile yakından takip ediyoruz."

Ferdi Bayat   | 10.03.2022
BM’den Libya’daki taraflara sükunet çağrısı

Libyan

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), başkent Trablus'ta ve çevresinde güvenlik konusunda yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, taraflara sükunet çağrısında bulundu.

UNSMIL, resmi sosyal medya hesabında Trablus’ta ve çevresinde yaşanan askeri hareketliliğe ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Taraflara, silahlı çatışmalara yol açabilecek herhangi bir eylemden kaçınılması çağrısı yapılan açıklamada, “UNSMIL, Trablus ve çevresinde gerilimi arttıran büyük silahlı askeri konvoyların hareketlerine dair haberleri endişe ile yakından takip ediyor.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, taraflara Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcilisi Stephanie Williams’ın müzakere çabalarına destek verilmesi çağrısında bulunularak, ‘’Misyon, ülkede sükunet ve istikrarın korunmasının önemini bir kez daha vurgulamaktadır.’’ denildi.

ABD Büyükelçisi ve BM Özel Temsilcisi Williams’tan UNSMIL’e destek

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Trablus Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, Büyükelçi Richard B. Norald’ın, ‘’UNSMIL'in mesajını tam olarak destekliyoruz ve her iki tarafı da riski tırmandırmak yerine siyasi bir çözüm bulma fırsatını yakalamaya çağırıyoruz.’’ ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, tarafları sözlü ve fiili olarak kışkırtıcı eylemlerden kaçınmaya davet ederek, ‘’Libyalıların uzlaşıya dayalı bir yol bulmalarına yardımcı olmak ve arabuluculuk yapmak için Birleşmiş Milletler'in iyi niyetlerinden yararlanma teklifimi yeniliyorum.’’ dedi.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.

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