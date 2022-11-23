Dolar
18.63
Euro
19.29
Altın
1,741.61
ETH/USDT
1,163.20
BTC/USDT
16,462.00
BIST 100
4,854.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel ile baş başa görüştü
logo
Dünya

BM: Batı Şeria'da İsrail'in kısıtlayıcı uygulamalarının bedeli 50 milyar dolar

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in ekonomik faaliyetlere yönelik kısıtlamalarının, Filistinlilere 50 milyar dolara mal olduğunu açıkladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 23.11.2022
BM: Batı Şeria'da İsrail'in kısıtlayıcı uygulamalarının bedeli 50 milyar dolar Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Cenevre

UNCTAD'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna sunduğu raporda, İsrail'in bölgedeki işgalinin Filistinlilerin ekonomik durumuna etkisine değinildi.

Raporda, Batı Şeria'nın yüzde 61'ini kapsayan C Bölgesi'nde İsrail'in kısıtlamalarının, Filistinlilere yılda 2,5 milyar dolara mal olurken 2000'den 2020'ye kadar bu rakamın 50 milyar doları bulduğu kaydedildi.

Filistinlilerin uğradığı toplam zarar miktarının, Batı Şeria'nın 2020'deki yıllık gayrisafi yurt içi hasılasından 3 kat daha yüksek olduğu belirtilen raporda, İsrail'in bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin endüstri ve tarım girişimlerine tam destek vererek ekonomik cazibe yarattığı ve yüz binlerce İsrail vatandaşını bölgeye yerleşmeye teşvik ettiği bildirildi.

Raporda, C Bölgesi'nin yaklaşık yüzde 70'ini kontrolü altına alan İsrail'in, Filistinlileri bu bölgeye yaklaştırmayarak iş ve ekonomik kalkınma imkanlarından mahrum bıraktığı kaydedildi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'inin kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e ve güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C Bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Demir Yumruk" sanıkları yargılanmaya başlandı
Düzce'deki mükelleflerin vergi ödemeleri 1 ay ertelendi
Düzce'de hastane bahçesine olası yoğunluğa karşı AFAD çadırları kuruldu
Bakan Kasapoğlu: Düzce'deki depremde KYK yurtlarında kayda değer bir hasar yok
Düzce'de AFAD görevlileri, jandarma komandoların yardımıyla deprem çadırı kurdu

Benzer haberler

BM: Batı Şeria'da İsrail'in kısıtlayıcı uygulamalarının bedeli 50 milyar dolar

BM: Batı Şeria'da İsrail'in kısıtlayıcı uygulamalarının bedeli 50 milyar dolar

Batı Kudüs'teki iki ayrı patlamada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

İsrail askerleri, işgal altındaki Nablus'ta Filistinli bir çocuğu öldürdü

Arap Birliği ve BM himayesinde 'Somali'deki kuraklıkla mücadele' konulu konferans düzenlenecek

Arap Birliği ve BM himayesinde 'Somali'deki kuraklıkla mücadele' konulu konferans düzenlenecek
Somali'de askeri eğitim veren Türkiye, BM yaptırımlarından muaf tutulan ülkeler listesine girdi

Somali'de askeri eğitim veren Türkiye, BM yaptırımlarından muaf tutulan ülkeler listesine girdi
BM Gıda ve Tarım Örgütü Başekonomisti Torero, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı AA'ya değerlendirdi

BM Gıda ve Tarım Örgütü Başekonomisti Torero, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı AA'ya değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet