BM: Batı Şeria'da İsrail'in kısıtlayıcı uygulamalarının bedeli 50 milyar dolar
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in ekonomik faaliyetlere yönelik kısıtlamalarının, Filistinlilere 50 milyar dolara mal olduğunu açıkladı.
Cenevre
UNCTAD'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna sunduğu raporda, İsrail'in bölgedeki işgalinin Filistinlilerin ekonomik durumuna etkisine değinildi.
Raporda, Batı Şeria'nın yüzde 61'ini kapsayan C Bölgesi'nde İsrail'in kısıtlamalarının, Filistinlilere yılda 2,5 milyar dolara mal olurken 2000'den 2020'ye kadar bu rakamın 50 milyar doları bulduğu kaydedildi.
Filistinlilerin uğradığı toplam zarar miktarının, Batı Şeria'nın 2020'deki yıllık gayrisafi yurt içi hasılasından 3 kat daha yüksek olduğu belirtilen raporda, İsrail'in bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin endüstri ve tarım girişimlerine tam destek vererek ekonomik cazibe yarattığı ve yüz binlerce İsrail vatandaşını bölgeye yerleşmeye teşvik ettiği bildirildi.
Raporda, C Bölgesi'nin yaklaşık yüzde 70'ini kontrolü altına alan İsrail'in, Filistinlileri bu bölgeye yaklaştırmayarak iş ve ekonomik kalkınma imkanlarından mahrum bıraktığı kaydedildi.
Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.
Batı Şeria'nın yüzde 18'inin kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e ve güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C Bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.