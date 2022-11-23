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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AP, Ukrayna'daki elektrik sorununa karşı "Umut Jeneratörleri" girişimi başlattı

Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya ile savaşan Ukrayna'da yaşanan elektrik sıkıntısına çözüm amacıyla "Umut Jeneratörleri" adlı girişim başlattı.

Ömer Tuğrul Çam   | 23.11.2022
AP, Ukrayna'daki elektrik sorununa karşı "Umut Jeneratörleri" girişimi başlattı Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Brüksel

AP Başkanı Roberta Metsola, konuyla ilgili basın toplantısında, girişimi 38 Avrupa ülkesinden 200 şehrin üyesi olduğu Eurocities ağı ile başlattıklarını söyledi.

Rusya'nın altyapılara saldırıları nedeniyle 10 milyon Ukraynalının şu anda elektriksiz olduğunu belirten Metsola, girişim kapsamında Ukrayna'ya elektrik jeneratörleri hibe edilmesini amaçladıklarını aktardı.

Metsola, öncelikle hastanelere elektrik ve temiz su temin edilmesi için çalışacaklarını vurgulayarak, sadece Eurocities üyesi kentleri değil Avrupa genelindeki kentleri, kampanyaya katılarak Ukrayna'ya jeneratör ve diğer ihtiyaç duyulan malzemeleri temin etmeye çağırdı.

Eurocities Başkanı ve aynı zamanda Floransa Belediye Başkanı olan Dario Nardella da yaklaşan kış öncesi ciddi sorunlar bulunduğunu, birkaç günde çok sayıda jeneratör temin ederek Ukrayna'ya göndermek istediklerini ifade etti.

Eurocities'in 200 kentten oluşan aktif bir ağa sahip olduğuna işaret eden Nardella, jeneratörleri başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere AB kurumlarının yardımıyla ulaştırabileceklerini bildirdi.

Basın toplantısına video konferansla katılan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise Rusya'nın son haftalarda Ukrayna'daki kritik altyapılara saldırılarını yoğunlaştırdığını, bunun ciddi sorunlara yol açtığını, örnek olarak su teminindeki sorunlar nedeniyle bazı salgın hastalıkların ortaya çıkmaya başladığını söyledi.

Yermak, ısınma, ulaştırma ve gıdada birçok sıkıntı bulunduğunu ifade ederek, sivillerin yaklaşan kış öncesi zor durumda olduğunu aktardı.

"Bugün başlattığımız projenin modern tarihimizin en zorlu kış mevsimini atlatmamıza yardımcı olacağına inanıyorum." diyen Yermak, ülkedeki enerji altyapısının tamirinde gerekli birçok malzemeye de ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

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