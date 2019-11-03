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Dünya

BM Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönmesi için Myanmar'ı uyardı

BM Genel Sekreteri Guterres, "Myanmar, mültecilerin güvenli, gönüllü, onurlu ve sürdürülebilir bir şekilde yurtlarına geri dönmelerine yardımcı olacak ortamı sağlamakla sorumludur." dedi.

Ömer Faruk Yıldız   | 03.11.2019
BM Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönmesi için Myanmar'ı uyardı

Kuala Lumpur

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da etnik ayrımcılığa maruz kalarak ülkelerini terk eden Arakanlı Müslüman mültecilerin vatanlarına güvenli şekilde geri dönebilmesi konusunda Myanmar lideri Aung San Suu Çii'ye uyarıda bulundu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 35. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesi'nde konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arakanlı mültecilerin dramından derin endişe duyduğunu belirterek "Myanmar, mültecilerin güvenli, gönüllü, onurlu ve sürdürülebilir bir şekilde yurtlarına geri dönmelerine yardımcı olacak ortamı sağlamakla sorumludur." dedi.

Guterres, insani yardım gönüllülerin de bu konuda rahat hareket edebilmesi gerektiğinin altını çizerek "Myanmar yönetimi, insani yardım unsurlarının mültecilerin geri döneceği bölgelere tam ve özgür ulaşım sağlamasını teminat altına almalıdır." şeklinde konuştu.

Toplantı sırasında Guterres ile aynı odada bulunan Myanmar lideri Çii'nin uyarılar karşısında hiçbir cevap vermediği kaydedildi.

Zirvenin bu yılki gündem maddeleri arasında Arakanlıların sorununun çözümü de yer alıyor.

ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi, Arakanlı mültecilerin ülkelerine geri dönmesi için "tam zamanlı özel ekip" kurulması teklifinde bulunmuştu. Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Genel Sekreter Lim'in teklifine olumlu bakmıştı.

Bugün Guterres ile görüşen Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo da Arakan sorununun çözümü için Guterres'e destek sözü vermişti.

35. ASEAN Zirvesi yarın sona erecek.

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