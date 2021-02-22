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Dünya

Birleşik Krallık'ta geçen yıl 976 evsiz hayatını kaybetti

Birleşik Krallık'ın tamamında 2020'de hayatını kaybeden evsizlerin sayısı önceki yıla oranla yüzde 37 arttı.

Hasan Esen   | 22.02.2021
Birleşik Krallık'ta geçen yıl 976 evsiz hayatını kaybetti Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

Londra

Evsizlik Müzesi (MoH) adlı grubun açıklamasına göre, 2020'de İngiltere ve Galler'de 693, İskoçya'da 176 ve Kuzey İrlanda'da 107 ölüm kaydedildi.

Böylece toplam can kaybı, 710 evsiz ölümünün kayıtlara geçtiği 2019'a oranla yaklaşık yüzde 37 artarak 976 oldu.

Ölümlerin yüzde 36'sı uyuşturucu ve alkol kullanımından kaynaklanırken, yüzde 15'i intihar nedeniyle gerçekleşti.

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklanan ölümlerin ise yüzde 3'ten daha az olduğu belirlendi.

Grup, hükümeti, "eski ekonomik destek taahhütlerini yeniymiş gibi yeniden paketleyip sunmak yerine bu korkunç can kayıplarını durdurmak için daha fazlasını yapmaya" çağırdı.

İskan, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin salgın sırasında evsizlere kalacak yer sağlanmasını öngören "Herkes İçeride" adlı programı hayata geçirdiğine işaret edilerek, evsizler için bu yıl 700 milyon, gelecek yıl da 750 milyon sterlinlik destek sağlanacağı kaydedildi.

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