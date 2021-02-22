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Dünya

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CENTCOM Komutanı McKenzie ile askeri ve güvenlik iş birliği konularını görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) Komutanı Korgeneral Kenneth F. McKenzie’yi kabul etti.

Aydoğan Kalabalık   | 22.02.2021
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CENTCOM Komutanı McKenzie ile askeri ve güvenlik iş birliği konularını görüştü

Kahire

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Kahire'deki görüşmede, terörle mücadele kapsamında iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliğinin geliştirilmesinin ele alındığı aktarıldı.

Görüşmede ayrıca, ortak askeri tatbikatların düzenlenmesi ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

ABD’nin “dost ülke" olarak nitelendiği açıklamada, Orta Doğu, Afrika Kıtası ve Doğu Akdeniz bölgelerinde ortak meselelerde ikili istişarelerin ve koordinasyonun sürdürülmesine karar verildiği belirtildi.

Öte yandan Sisi’nin, McKenzie'nin Kahire ziyaretini memnuniyetle karşıladığı ve ABD-Mısır arasındaki stratejik ilişki, ikili iş birliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırım konularının da masaya yatırıldığı duyuruldu.

McKenzie de görüşmeyi, “ABD-Mısır arasındaki askeri ilişkiler çerçevesinde bölgesel meseleler ve terörle mücadele kapsamında içinde bulunduğumuz koordinasyon devam edecektir.” şeklinde değerlendirdi.

McKenzie, 10 Şubat’ta Kahire ziyaretini gerçekleştireceğini açıklamıştı.

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CENTCOM Komutanı McKenzie ile askeri ve güvenlik iş birliği konularını görüştü