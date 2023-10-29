Birçok ülkede Filistin'e destek gösterileri düzenlendi
İspanya, Polonya, Japonya, Fas, Lübnan ve Pakistan'da Filistin'e destek için gösteriler düzenlendi.
Ankara
İspanya'nın Madrid ve Barselona başta olmak üzere büyükşehirlerinde Filistin'e destek için geniş katılımlı gösteriler düzenlendi.
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Başkent Madrid'de "Her zaman Filistin Direnişinin Yanında" temasıyla sol görüşlü sivil toplum kuruluşlarınca organize edilen gösterilere binlerce kişi katıldı.
Kent merkezinde ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyen İspanyollar, "Bu bir savaş değil, soykırım, "Katil İsrail", "İsrail'e boykot", "Yaşasın özgür Filistin", "Savaşa da terörizme de hayır" sloganları attı.
Gösteriye katılan İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma Bakanı ve Sumar partisinin lideri Yolanda Diaz, basına yaptığı açıklamada, "İsrail, uluslararası insan haklarını açıkça ihlal ediyor. Gazze'de acil ateşkes ilan edilmeli. İsrail'in savaş suçu işlediği ortadadır. Bundan bahsederken, uluslararası hukuka aykırılıktan, hukuki sorumluların belirlenmesinden bahsediyoruz. Çifte standart uygulanmamalı." dedi.
İspanyol Bakan Belarra: AB dış politikasını, ABD'nin bir öğrencisiymiş gibi yapıyor. Biz susacak değiliz
İsrail'e karşı Avrupa'da sesini yükselten ender bakanlardan biri olan İspanya Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı ve Podemos partisi lideri Ione Belarra da gösteriye katıldı.
Belarra, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini belirtti. Bu etnik temizliğin durdurulması için acil ateşkes ilan edilmesi gerektiğini ve sorumluların yargıya götürülmesi gereğini dile getiren Belarra, Avrupa liderlerine yönelik "Sessiz kalmayın. Bizi bu soykırımın suç ortağı yapmayın ve harekete geçin. İsrail ile tüm diplomatik ilişkileri kesin." çağrısını yineledi.
Ione Belarra, AA muhabirinin "İsrail'e karşı sesini yükselten Avrupa'daki tek bakan oldunuz. Neden diğer Avrupalı bakanlar bir şey söyleyemedi?" sorusuna, "Benim görüşüme göre, Avrupa Birliği (AB) dış politikasını, İsrail'in en büyük ittifakı olan ABD'nin dış politikasının bir öğrencisiymiş gibi yapıyor. Biz susacak değiliz, bu çatışmada insan hakları ihlallerine karşı sesimizi yükseltmeye, barışı savunmaya devam edeceğiz." cevabını verdi.
"Gazze'deki görüntüler yüreğimi parçalıyor"
Dier yandan gösteriye katılan İspanyollardan Esperanza Rodriguez, "Gazze'deki görüntüler yüreğimi parçalıyor. Bu bir soykırım. Tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapıyorlar. Çözüm, bu katliamın hemen durdurulması." dedi.
Luis Finol da "Filistin halkına karşı yapılan bu katliamın büyük acısını hissediyoruz. Bu insanlık dışı olaylara karşı özellikle sol grupların etik, ortak, koordineli hareket edememesi de üzücü. Hem Filistin hem de İsrail halkı için birlikte yaşamayı sağlayacak, barışı getirecek girişimler gerekiyor." şeklinde konuştu.
Filistin'e destek için İspanya'nın diğer büyükşehirlerinde de gösteriler organize edilirken Katalonya'da yapılan eylemlerde acil ateşkes ve İsrail ile ticari ve askeri ilişkilerin durdurulması istendi.
Polonya
Polonya'nın başkenti Varşova'da yüzlerce kişinin katılımıyla yapılan Filistin'e destek yürüyüşünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Varşova'nın eski şehir meydanında toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek, Filistin'e desteklerini, Gazze ile dayanışmalarını belirtti.
Yürüyüş sırasında göstericiler, sık sık "Filistin'e özgürlük", "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" ve "Gazze'de soykırımı durdurun" sloganları attı.
Gösteriye katılan Polonya vatandaşı Rafal, AA muhabirine, "Filistin'de işkence var, ölüm var. Bir an önce çözüm bulunmalı." dedi.
Göstericilerden Malgorzata da "Soykırım durdurulsun. Hızlı adımlar atılsın. Yeter artık." ifadesini kullandı.
Japonya
Japonya'nın başkenti Tokyo'da Filistinlilere destek ve İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırılarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi.
Müslüman ülkelerden insan hakları örgütlerinin Tokyo'daki temsilcilikleri ve üyeleri, başkentteki İçigaya İstasyonu'nda bir araya geldi.
Sotobori Park'tan hareket eden kalabalık grup, polis kordonu eşliğinde İsrail'in Tokyo Büyükelçiliğine kadar yürüdü.
Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, "Kahrolsun İsrail", "Ateşkes Şimdi", "Gazze'yi kurtar", "Özgür Filistin Şimdi" sloganları atıldı.
Güvenlik önlemi altında yapılan gösteriye katılanlar, daha sonra dağıldı.
Fas
Fas’ın Kazablanka kentinde, on binlerce kişinin katılımıyla Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.
Fas Filistin’i Destekleme ve Normalleşmeye Karşı Hareketi’nin çağrısıyla Kazablanka kentinin merkezinde yer alan 2 Mart Caddesi'nde toplanan on binlerce gösterici, Gazze ve Filistin’e destek verdi.
Filistin ve Fas bayrakları taşıyan göstericiler, “Halk normalleşmeyi (İsrail ile) sonlandırmak istiyor”, “Halk Filistin’i özgürleştirmek istiyor” ve Mescid’i Aksa halkı, zafere ve özgürlüğe kadar yürümeye devam” sloganları attı.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, açıklamaların ardından sona erdi.
Lübnan
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Gazze ile dayanışma ve İsrail'i kınamak amacıyla gösteri düzenlendi.
Hamas, İslami Cihad Hareketi ve diğer Filistinli grupların çağrısı üzerine binlerce kişi, Beyrut'un en büyük camisi Muhammed Emin Camii önünde bir araya geldi.
Filistin ve Lübnan bayraklarının yanı sıra Hamas ve Hizbullah'a ait flamaları taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.
Eylemciler, AA muhabirine, İsrail'in 23 gündür kesintisiz saldırısı altındaki Gazze halkı ile dayanışma halinde olduklarını göstermek amacıyla toplandıklarını söyledi.
"Gazze yalnız değildir" ve "Gazze düşmeyecek" pankartları taşıyan eylemciler, başta İslam dünyası olmak üzere uluslararası topluma İsrail'in saldırıları karşısında sessiz kalmamaları çağrısı yaptı.
Gösteri sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Pakistan
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da binlerce kişinin katılımıyla Filistin’e destek yürüyüşü düzenlendi.
Pakistan Cemaat-i İslami Partisi tarafından düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.
Başkentin Abpara bölgesinde bir araya gelen göstericiler, diplomatik temsilciliklerin, bakanlıkların ve parlamento binasının yer aldığı kırmızı bölgenin girişine yürüdü.
Göstericilerin ABD Büyükelçiliğine yürümek istemesine ise polis izin vermedi.
Burada İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atan protestocular, Filistin halkı ile dayanışmalarını vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.