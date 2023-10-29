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Dünya

Azerbaycan devlet haber ajansı Azertac, Cumhuriyetin 100. yılını özel kliple kutladı

Anadolu Ajansı'nın (AA) kardeş kuruluşlarından Azerbaycan devlet haber ajansı Azertac, Cumhuriyetin 100. yılını özel kliple kutladı.

Aliia Raimbekova  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Azerbaycan devlet haber ajansı Azertac, Cumhuriyetin 100. yılını özel kliple kutladı

Bakü

Azerbaycan devlet haber ajansı Azertac, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hazırladığı klibi, kendi internet sitesinde yayınladı.

Kurtuluş Savaşı görüntüleri ile başlayan videoda, Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetin onuncu yılındaki konuşmasından bölümler yer aldı.

Azerbaycan'la Türkiye'nin kader birliği yaptığı ifade edilen klipte, Türkiye ve Azerbaycan liderlerinin görüşmelerinden kareler ve iki ülke arasındaki yakın işbirliği çalışma örneklerinin yer aldığı görüntüler paylaşıldı.

Videoda, Atatürk'ün "Muhtaç olduğun kuvvet damarlardaki asil kanda mevcuttur" sözlerine atıfta bulunularak, iki ülke halklarının aynı kanı taşıdığına vurgu yapıldı.

Klipte, "Kanımız bir, canımız bir. Biz seninle her zaman bir olduk. Çanakkale'de, Bakü'de, Karabağ'da, Nahçıvan'da, Hatay'da. Tüm başarıların benim gururum ve sevincimdir. Tarihe destanlar yazan değerli kardeşim, sizlerle el ele daha nice başarılara imza atacağız. Parıldasın ay yıldızın, parıldasın beyaz kırmızın, parılda, 100 yaşındasın. Cumhuriyetin ebedi olsun." ifadeleri kullanıldı.


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