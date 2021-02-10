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Dünya, Koronavirüs

BioNTech Almanya'da aşı üretimine başladı

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Almanya'da da üretimine başlandığı bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 10.02.2021
BioNTech Almanya'da aşı üretimine başladı

Berlin

BioNTech firmasından yapılan açıklamada, aşı üretimine başlanan Marburg kentindeki tesislerde bu yılın ilk yarısında 250 milyon doz aşı üretileceği ve ilk aşıların nisan başında teslim edilmesinin planlandığı belirtildi.

BioNTech, bu yıl dünyanın farklı ülkelerindeki 6 üretim tesisinde toplam 2 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor.




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