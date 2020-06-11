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Dünya

Biden'den Trump'a 'seçimde oy çalmayı deneyecek' suçlaması

Demokrat Başkan adayı Biden, ABD Başkanı Trump'a 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde ''oy çalma girişiminde bulunacağı'' suçlaması yöneltti.

Betül Yürük   | 11.06.2020
Biden'den Trump'a 'seçimde oy çalmayı deneyecek' suçlaması Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

New York

Eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat Başkan adayı Joe Biden, katıldığı bir televizyon programında 5 ay sonra yapılacak başkanlık seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu. 

''En büyük endişem bu başkan bu seçimde oy çalmaya çalışacak.'' değerlendirmesinde bulunan Biden, ''Bu adam, (ön seçimlerde) postayla oy kullanımının hileli olduğunu söylerken bir taraftan da Oval Ofis'te oturduğu masasının ardında postayla oy kullandı.'' dedi.

Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kaybetmesine rağmen yenilgiyi kabul etmemesi durumunda ise üst düzey askerlerin onu Beyaz Saray'dan çıkaracağından emin olduğunu söyledi.

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