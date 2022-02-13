Dolar
13.53
Euro
15.35
Altın
1,859.04
ETH/USDT
2,893.70
BTC/USDT
42,362.00
BIST 100
2,051.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden'dan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e destek telefonu

ABD Başkan'ı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i arayarak Rusya ile yaşanan sınır kriziyle ilgili destek sözünü yinelediği bildirildi.

Mücahit Oktay   | 13.02.2022
Biden'dan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e destek telefonu

New York

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Ukraynalı meslektaşı Zelenskiy ile telefonda görüştü, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yineledi.

Biden, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir saldırıya kalkışması durumunda "süratle ve kararlı şekilde" yanıt vereceğini açıkça belirtti.

İki lider, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasına yanıt olarak diplomasi ve caydırıcılık yolunu izlemeye devam etmenin önemi konusunda da fikir birliği içinde olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, telefonla görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Ukrayna'ya yapacağı ikinci bir müdahalenin Rusya'ya "hızlı ve ciddi maliyetler" getireceği konusunda uyarıda bulunduğu kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada’da aşı karşıtı kamyoncularla anlaşma sağlandı
Türkiye'de 73 bin 787 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 919 bin 255'e çıktı
Güney Kore’de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzattı

Benzer haberler

Zelenskiy, gerginliği düşürmek için Biden'ı Kiev'e davet etti

Zelenskiy, gerginliği düşürmek için Biden'ı Kiev'e davet etti

Biden'dan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e destek telefonu

Almanya Başbakanı Scholz: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda bunun bedeli çok ağır olacaktır

İsrail Başbakanı Bennett, ABD Başkanı Biden'la telefonda görüştü

İsrail Başbakanı Bennett, ABD Başkanı Biden'la telefonda görüştü
ABD Başkanı Biden, DEAŞ elebaşını Suriye'de öldürdüklerini açıkladı

ABD Başkanı Biden, DEAŞ elebaşını Suriye'de öldürdüklerini açıkladı
Biden ve Katar Emiri Al Sani Beyaz Saray'da görüştü

Biden ve Katar Emiri Al Sani Beyaz Saray'da görüştü