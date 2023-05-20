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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Genç Karadenizliler Derneğini ziyaretinde konuşuyor.
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Dünya

Biden'dan Hiroşima'da "nükleer silahlardan arınmış bir dünya için çaba" sözü

ABD Başkanı Joe Biden, Hiroşima'da gezdiği müzenin konuk defterine yazdığı mesajda "nükleer silahlardan arınmış bir dünya için çaba göstereceği" sözü verdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Biden'dan Hiroşima'da "nükleer silahlardan arınmış bir dünya için çaba" sözü

Hiroşima

Japonya'nın güneybatısındaki Hiroşima'da G7 Liderler Zirvesi devam ediyor. Zirve marjında liderler, dün Hiroşima Barış Anıtı Müzesi'ni gezerek konuk defterine mesajlarını yazdı.

Hiroşima'ya 1945'te atılan atom bombası dönemine ait 100 bini aşkın eser ve kalıntıların sergilendiği müze, G7 liderlerinin toplu şekilde ilk ziyaretine sahne oldu.

Japonya hükümeti, son açıklamasında, liderlerin kendi ulusal dillerinde, müzenin konuk defterine yazdığı mesajları kamuoyuna duyurdu.

Buna göre ABD Başkanı Biden, defterdeki mesajında, "nükleer silahlardan arınmış bir dünya için çaba göstereceği" sözü verdi.

Biden, "Birlikte, dünyayı nükleer silahlardan nihayet ve sonsuza dek kurtarabileceğimiz güne doğru ilerlemeye devam edelim. İnancını koru!" ifadelerini kullandı.

Sunak'tan Shakespeare mesajı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, deftere "Shakespeare bize 'kederli sözler söylememizi' söyler. Yine de bombanın flaş ışığında dil başarısız oluyor." mesajını yazdı.

Sunak, "Hiroşima ve Nagazaki halkının korkusunu ve ızdırabını hiçbir kelime tarif edemez. Ama tüm kalbimizle ve tüm ruhumuzla söyleyebileceklerimiz ise artık yok." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrası liderler, müze yerleşkesinde bulunan ve atom bombası kurbanları için inşa edilen anıt mezara çiçek çelenkleri koymuştu.

Biden, 1945'teki atom bombası saldırısı sonrası Hiroşima'ya gelen görevdeki ikinci ABD Başkanı oldu. Barack Obama, 2016'da Hiroşima'yı ziyaret etmişti.

ABD, 1945 yılının 6 Ağustos'unda Hiroşima'ya, 9 Ağustos'unda Nagazaki'ye attığı atom bombalarıyla 210 bine yakın kişinin ölümüne sebep olmuştu.

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