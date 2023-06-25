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Dünya

Biden: Yönetimimiz Amerika'da silah şiddetini sonlandırma konusunda kararlı

ABD Başkanı Joe Biden, "Yönetimimiz Amerika'da silah şiddetini sonlandırma konusunda kararlı, Amerika'yı herkes için daha güvenli bir yer yapacağız." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
Biden: Yönetimimiz Amerika'da silah şiddetini sonlandırma konusunda kararlı

New York

Biden, silah alımını kısıtlayan ve yasa dışı silahların denetlenmesine imkan tanıyan yasanın yürürlüğe girmesinin yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Silah üreticilerinin 20 yıl boyunca daha fazla kar etmek için saldırı silahlarının agresif bir şekilde pazarlamasını yaptığını kaydeden Biden, "Artık silah üreticilerinin sorumluluk almaktan kaçmasının önüne geçerek onları sorumlu tutmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "Yönetimimiz Amerika'da silah şiddetini sonlandırma konusunda kararlı, Amerika'yı herkes için daha güvenli bir yer yapacağız." ifadesini kullandı.

Silah şiddetine karşı silah alımını kısıtlayan ve yasa dışı silahların denetlenmesine imkan tanıyan yasayı geçen yıl imzaladığını anımsatan Biden, bunun silah güvenliğine ilişkin son yılların en önemli yasası olduğunu belirtti.

Biden, "Silah şiddeti salgınında hayatını kaybeden aileler ve ruhlar için harekete geçtik. Yasamız can kurtardı. Ancak işimizin tamamlanmasına daha çok var." mesajını verdi.

Silah şiddetine karşı yasa

ABD'deki silah şiddetine karşı silah alımını kısıtlayan ve yasa dışı silahların denetlenmesine imkan tanıyan yasa, Biden'ın onayına sunulduktan sonra yürürlüğe girmişti.

Senato'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratların üzerinde anlaştığı ve 25 Haziran 2022'de Senato Genel Kurulunda onaylanan silah düzenlemesi yasası, Temsilciler Meclisi'nde de 193 "hayır" oyuna karşı 234 "evet" oyu ile kabul edilmişti.

ABD Kongresi, bu yasayla son 30 yıldır ilk kez silah kontrolü konusunda düzenleme yapmış oldu.

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