Dolar
17.37
Euro
17.48
Altın
1,734.56
ETH/USDT
1,147.80
BTC/USDT
20,550.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden, yarı otomatik silahların yasaklanması konusunda kararlı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son dönemde artan silahlı şiddet olaylarının ardından yarı otomatik silahların yasaklanması konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Dildar Baykan Atalay   | 11.07.2022
Biden, yarı otomatik silahların yasaklanması konusunda kararlı

Washington

Biden, Kongrede 30 yıl aranın ardından onaylanan silah düzenlemesi yasası nedeniyle Beyaz Saray'da yapılan etkinliğe katıldı.

Ülkede, küçük yaştaki insanların eline silah alarak toplu saldırılar düzenlemesine bir son verilmesi gerektiğini kaydeden Biden, "Silahlar ABD'deki bir numaralı çocuk katili. Silahların öldürdüğü çocuk sayısı trafik kazalarından ve kanserden fazla. Son 20 yıldır, silahlı saldırı sonucu ölen liseli çocukların sayısı, görevinin başında öldürülen polis ve askerlerden fazla." bilgisini verdi.

Biden, silah satışlarındaki sabıka sorgulamalarının buna göre genişletilmesi ve aile içi şiddet kaydı olan kişilere silah satılmaması gerektiğini kaydederek, sadece silahlarını güvenli bir yerde tutabilecek kişilere silah satılması gerektiğini söyledi.

Yaşanan silahlı saldırılara artık bir son verilmesi gerektiğini, daha önce yürürlükte olan ve yarı otomatik silahları yasaklayan yasa döneminde silahlı saldırıların ciddi oranda azaldığını belirten Biden, "Ben yarı otomatik silahların tekrar yasaklanması konusunda kararlıyım." diye konuştu.

Biden'ın bu yorumu, kasım ayındaki Kongre ara seçimleri öncesi yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

Biden'a silahlı saldırı kurbanının babasından protesto

Beyaz Saray'daki etkinliğe 4 Temmuz günü silahlı saldırının yaşandığı Illinois Valisi J. B. Pritzker ve Highland Park Belediye Başkanı Gayle Brill Mittler ve silahlı saldırı kurbanı çocukların aileleri katıldı.

ABD'de 2018'de Florida'nın Parkland kentindeki bir okulda düzenlenen ve 17 öğrencinin yaşamını yitirdiği saldırıda oğlunu kaybeden Manuel Oliver ise Biden'ın konuşma yaptığı esnada bağırarak yapılan düzenlemelerin yeterli olmadığını savundu.

Protestonun ardından Biden konuşmasına kısa bir ara verirken, Oliver da güvenlik güçleri tarafından tören alanının dışına çıkarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta ev ve iş yerlerindeki su birikintilerinin tahliye çalışmaları tamamlandı
Hacılar Kabe'ye veda etmeye hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Darbe girişimi davalarında 1634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Srebrenitsa soykırımında rolü olanların kendilerini aklama yarışına girmeleri utanç verici

Benzer haberler

Biden, yarı otomatik silahların yasaklanması konusunda kararlı

Biden, yarı otomatik silahların yasaklanması konusunda kararlı

ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD, Srebrenitsa soykırımını asla unutmayacaktır

ABD jeti uçak gemisinden denize düştü

Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 14 kişi öldü

Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 14 kişi öldü
Biden, Suudi Arabistan ziyaretini Washington Post için kaleme aldığı yazıda değerlendirdi:

Biden, Suudi Arabistan ziyaretini Washington Post için kaleme aldığı yazıda değerlendirdi:
Biden, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

Biden, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı