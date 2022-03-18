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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Biden ve Şi'nin 'Ukrayna' konulu video görüşmesi sona erdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile Rusya-Ukrayna savaşını ele aldığı ve yaklaşık 2 saat süren video konferans görüşmesi sona erdi.

Dildar Baykan Atalay   | 18.03.2022
Biden ve Şi'nin 'Ukrayna' konulu video görüşmesi sona erdi

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Washington DC yerel saati ile 09.03'te (TSİ 16.03) başlayan görüşme, saat 10.53'te (17.53) sona erdi.

Görüşmeye ilişkin detaylı açıklama henüz yapılmadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu görüşmenin, ABD ile Çin arasında iletişim kanallarının açık tutulmasına yönelik çabanın bir parçası olduğuna işaret etmiş, iki liderin ülkeleri arasındaki rekabetin yönetilmesi konusunun yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ve ortak konuları da ele alacağını aktarmıştı.

Biden-Şi görüşmesinin, ABD'nin Çin'e sık sık "Rusya'ya Ukrayna konusunda destek ya da silah vermenin bedeli ağır olur" uyarısını yaptığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

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