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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: Ukrayna'da en az 816 sivil öldü, 3 milyon 270 bin 662 mülteci komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 816 sivilin hayatını kaybettiğini, 1333 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 270 bin 662 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 18.03.2022
BM: Ukrayna'da en az 816 sivil öldü, 3 milyon 270 bin 662 mülteci komşu ülkelere geçti Fotoğraf: Maxim Romanov/AA

Cenevre

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Buna göre, 24 Şubat-18 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 3 milyon 270 bin 662 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (1 milyon 975 bin 449), Romanya (508 bin 692) ve Moldova'ya (355 bin 456) geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

En az 816 sivil öldü

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-17 Mart'ta en az 816 sivil hayatını kaybetti, 1333 sivil ise yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı binlerle ifade ediliyor.

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