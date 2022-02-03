Dolar
13.57
Euro
15.33
Altın
1,805.53
ETH/USDT
2,646.30
BTC/USDT
36,910.00
BIST 100
2,002.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale'nin Biga ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle Kocabaş Çayı taştı. Yaşanan taşkın nedeniyle araçlar su altında kaldı. - VTR
logo
Dünya

Biden ve Macron telefonda Rusya-Ukrayna krizini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna gerginliğini ele aldı.

Dildar Baykan Atalay   | 03.02.2022
Biden ve Macron telefonda Rusya-Ukrayna krizini görüştü

Washington DC

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Macron'un bugün Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmaya devam etmesine ilişkin bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerini bir kez daha dile getiren iki lider, Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak ağır ekonomik yaptırımların hazırlıklarını ve diplomasi konusundaki koordinasyonlarını ele aldı.

Biden ve Macron, bu konuya yönelik koordineli ve kapsamlı bir tutum sergilenmesi adına ekiplerinin yakın temas halinde olması ve bu sürece NATO ile Avrupa Birliğindeki (AB) ortakların dahil edilmesi konusunda mutabık kaldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 aşısı yaptıranlar için tedbirler gevşetiliyor
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle okullar tatil edildi
Bakan Koca: Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibarıyla başlayacak
Türkiye'de 110 bin 682 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 891 bine yaklaştı

Benzer haberler

Biden ve Macron telefonda Rusya-Ukrayna krizini görüştü

Biden ve Macron telefonda Rusya-Ukrayna krizini görüştü

Almanya Başbakanı Scholz, Putin ile görüşmek için Moskova'ya gidecek

Ukrayna krizinin uluslararası sisteme etkileri Washington'da masaya yatırıldı

Ukrayna, İsrail'den hava savunma teknolojilerini satın almak istiyor

Ukrayna, İsrail'den hava savunma teknolojilerini satın almak istiyor
Macron, Ukrayna konusunu görüşmek için Rusya'ya gidebileceğini bildirdi

Macron, Ukrayna konusunu görüşmek için Rusya'ya gidebileceğini bildirdi
İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya lideri Putin'i Ukrayna konusunda uyardı

İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya lideri Putin'i Ukrayna konusunda uyardı