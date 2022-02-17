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Dünya

Biden ve Almanya Başbakanı Scholz Ukrayna gerginliğini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna gerilimi konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dildar Baykan Atalay   | 17.02.2022
Biden ve Almanya Başbakanı Scholz Ukrayna gerginliğini görüştü

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Scholz yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna liderleri ile son dönemde yaptıkları görüşmeleri ele aldı.

Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne taahhütlerini yineleyen Biden ve Scholz, Rusya'ya yönelik diplomasi ve caydırıcılık çabalarında transatlantik koordinasyonun ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesinin önemine işaret etti.​​​​​​​

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