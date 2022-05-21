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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Biden, Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım kararını imzaladı

Asya turuna devam eden ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı.

Mehmet Alaca   | 21.05.2022
Biden, Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım kararını imzaladı

Ankara

Eylül ayına kadar Ukrayna'yı desteklemeyi amaçlayan yardım paketi kapsamında ABD, 20 milyar dolarlık askeri yardım yapacak.

ABD, Ukrayna'ya genel ekonomik destek için 8 milyar dolar, ülke tarımının çöküşünden kaynaklanabilecek küresel gıda kıtlığına karşı 5 milyar dolar ve mültecilere yardım için 1 milyar dolar destek verecek.

ABD Senatosu, 19 Mayıs'ta Biden'ın Ukrayna için 33 milyar dolar olarak talep ettiği ve Temsilciler Meclisinin 40 milyar dolara çıkardığı yardım paketini onaylamıştı.

Biden'ın onayıyla birlikte paket resmileşti.

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