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Dünya

İngiltere'de 'Talent for BIZ' kariyer fuarı düzenlendi

Zuhal Demirci, Hasan Esen   | 21.05.2022
İngiltere'de 'Talent for BIZ' kariyer fuarı düzenlendi Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Londra

İngiltere'de düzenlenen "Talent For BIZ" kariyer fuarında, Anadolu Ajansı (AA), Türk Hava Yolları (THY), Ziraat Bankası ve Havelsan gibi Türkiye'nin uluslararası alanda faaliyet gösteren kurum ve firmaları öğrencilerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin desteğiyle başkent Londra'daki Institute of Directors'taki kariyer fuarına katılan öğrenciler, düzenlenen atölye ve söyleşilerde firmaların kurum kültürlerini yakından tanıyarak, iş ve kariyer olanakları hakkında bilgi edindi.

İngiltere'nin farklı şehirlerinden çok sayıda öğrencinin katıldığı fuar yoğun ilgi gördü.

"AA standı ilgimi çekti ve detaylı bilgi edindim"

Etkinliğe katılan öğrencilerden Joseph Nalbantoğlu, çok sayıda büyük firmanın katıldığı fuarda çeşitli kariyer seçenekleri hakkında bilgi aldığını belirterek, etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Nalbantoğlu, AA standının ilgisini çektiğini ve kurum hakkında detaylı bilgi edindiğini belirtti.

"Çok verimli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum"

Fuara katılan SOAS Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Bölümü öğrencisi Sinem İşlek, kariyer seçeneklerini değerlendirmek amacıyla etkinlikte bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çok verimli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. TRT World, Aselsan gibi çok değişik stantları gezdim. Şu an seçenekleri değerlendiriyorum. Ülkemizin çok değerli şirketlerinin (stantlarını) gezmek benim için çok büyük bir onurdu."

SOAS Üniversitesinde Ortadoğu Çalışmaları Bölümü yüksek lisans öğrencisi Pınar Tunç da özellikle AA ve YEE'nin stantlarını gezerek bilgi almak amacıyla katıldığını dile getirdi.

Tunç, "Stantlardan çok fazla bilgi edindim. Özellikle TRT World ve AA'dan. Nerede, hangi bölümlerde iş imkanları bulunabileceğini öğrendim." dedi.

AA Çalışan Deneyimi Müdürü Gülistan Mollamehmetoğlu ve İnsan Kaynakları İş Ortağı Ahmet Aslan da fuar kapsamında Anadolu Agency'nin kariyer fırsatları hakkında öğrencileri ve adayları bilgilendirildi.

Ayrıca, Anadolu Agency kariyer fırsatları için kariyer.com.tr adresi üzerinden başvuru yapacakları bilgisini paylaştı.

Talent For BIZ kariyer fuarı, bu yıl 7 ülkede düzenlenecek

İlki 14 Mayıs'ta Hollanda'da düzenlenen genç yetenekleri küresel Türk firmaları ile tanıştırmayı amaçlayan Talent For BIZ kariyer etkinlikleri, 27-28 Mayıs'ta Köln'de düzenlenecek.

Eylül ve ekimde ise ABD, Endonezya, Malezya ve Özbekistan olmak üzere bu yıl 7 ülkede düzenlenecek etkinliklerle binlerce gencin firmalarla buluşturulması ve istihdam olanaklarından faydalandırılması hedefleniyor.

İlki 2019'da, "Kickstart Your Career in Turkish Global Companies" sloganı ile 17'si kamu kurumu olan toplam 69 kurum ve kuruluşun katılımı ile Özbekistan, İngiltere, Güney Afrika ve Almanya'da düzenlenen Talent for BIZ, 2020'de 7’si kamu kurumu olmak üzere 49 kurum ve kuruluşun katılımıyla Özbekistan, Pakistan ve Kazakistan'da gerçekleştirilmişti.

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