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Dünya

ABD Başkanı Biden, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşebileceği sinyali verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile "samimi ve ciddi" olması halinde görüşebileceği sinyali verdi.

Mehmet Alaca   | 21.05.2022
ABD Başkanı Biden, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşebileceği sinyali verdi

Ankara

Yonhap'ta yer alan habere göre, Biden dün başladığı Asya ziyaretinin ilk ayağında, Güney Kore'nin başkenti Seul'de 11 gün önce görevi devralan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İki lider, Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerine karşı daha büyük askeri tatbikatlar düzenleme ve Pyongyang'ı caydırmak için daha fazla ABD silahı konuşlandırılabileceği konusunda anlaştı.

Güney Kore ile ABD arasındaki ittifakın hiç bu kadar güçlü ve canlı olmadığını kaydeden Biden, "Başkan Yoon ve ben, caydırıcı duruşumuzu daha da pekiştirerek ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması için çalışarak, Kuzey Kore'den kaynaklanan tehdit dahil olmak üzere bölgesel güvenliğin zorluklarıyla mücadele etmek için yakın ilişkimizi güçlendirmeyi ve birlikte çalışmayı taahhüt ettik. ABD ile Güney Kore arasındaki iş birliği tüm tehditleri birlikte göğüslemeye hazır olduğumuzu gösteriyor. diye konuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye açık olup olmadığı konusunda değerlendirmelerde bulunan Biden, "Bu, (Kim'in) samimi ve ciddi olup olmadığına bağlı." dedi.

Öte yandan, Washington'un, Çin ve Kuzey Kore'ye Kovid-19 aşısı gönderme teklifinde bulunduğunu söyleyen Biden, ancak bu teklife yanıt alamadıklarını kaydetti.

Biden, Hint-Pasifik bölgesinin "özgür ve açık" kalması için 1950-1953 Kore Savaşı'na uzanan ABD ile Güney Kore arasındaki ittifakın daha da gelişmesi gerektiğini vurguladı.

Pasifik'teki demokrasiler arasında çok daha yakın iş birliğine ihtiyaç olduğuna değinen Biden, "Sadece askeri değil, ekonomik ve politik olarak açıdan da." ifadesini kullandı.

Biden, Güney Kore ziyaretinin ardından Japonya'ya geçerek ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın oluşturduğu Quad İttifakı'nın 24 Mayıs'ta Tokyo'da düzenleyeceği zirve toplantısına katılacak.

Çin'in artan etkisini dengeleme arayışı

Biden'ın Asya'ya ilk ziyareti, ABD tarafından Çin'in bölgedeki artan etkisini dengelemek üzere kendisine yakın bölge ülkeleriyle ortak bölgesel platform oluşturma yönünde önemli bir adım olarak görülüyor.

ABD, IPEF ile Hint-Pasifik'teki ortakları ile dijital ticaret, tedarik zinciri dayanaklılığı, altyapı, yeşil teknolojiler, vergi ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

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