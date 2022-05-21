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Dünya

İHH, Şirin Ebu Akile adına Çad'da su kuyusu açtı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile adına Çad'da su kuyusu açtı.

Zeynep Rakipoğlu   | 21.05.2022
İHH, Şirin Ebu Akile adına Çad'da su kuyusu açtı

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre İHH, su problemi yaşayan insanların temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu çalışmaların başında ihtiyaç duyan bölgelerde su kuyusu açmak geliyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, 22 yıldır dünyanın dört bir yanında su kuyuları açarak insanların temiz su ihtiyacını karşılıyor.

İHH son olarak, işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile adına Çad'da su kuyusu açtı. Encemine'ye bağlı Attavile köyünde açılan su kuyusundan köyde yaşayan 1200 kişi istifade edecek.

İHH'dan taziye ziyaretleri

Öte yandan, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyet, Şirin Ebu Akile'nin vefatı dolayısıyla Al Jazeera Türkiye ofisine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

İHH Mütevelli Başkanvekili Hüseyin Oruç da Filistin Başkonsolosluğunu ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

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