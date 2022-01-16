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Dünya

Biden, Teksas'taki sinagog saldırısını "terör eylemi" olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Teksas'taki sinagogda silahlı saldırganın 4 kişiyi saatlerce rehin aldığı olayı "terör eylemi" olarak değerlendirdi.

Dildar Baykan Atalay   | 16.01.2022
Biden, Teksas'taki sinagog saldırısını "terör eylemi" olarak nitelendirdi

Washington DC

Biden, Philadelphia kentinde katılacağı tören öncesi gazetecilere olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland ile kısa süre önce telefonda görüştüğünü belirten Biden, "Bu olay, bir terör eylemidir." ifadesini kullandı.

Rehineler arasında bulunan hahamla telefonda görüşeceğini dile getiren Biden, saldırganın nasıl silah edindiği sorusuna ise "Tüm soruların yanıtını bilmiyorum. Saldırganın silahı sokaktan bir yerden aldığı söyleniyor. Ben bilmiyorum." dedi.

Silah alımlarında geçmiş incelemelerinin önemli bir yeri olduğunun altını çizen Biden, "Ancak insanların sokaktan silah almasını engelleyemeyiz." diye konuştu.

Teksas'taki rehine krizi

Teksas'ın Colleyville kentindeki sinagogda, dün silahlı bir saldırgan 4 kişiyi rehin almıştı. Rehinelerden 1'i 7 saatin, 3'ü ise 11 saatin ardından serbest bırakılmıştı.

Ölü ele geçirilen saldırganı kimin öldürdüğüne ilişkin detay paylaşılmadı.

FBI yaptığı açıklamada, saldırganın 44 yaşındaki İngiliz vatandaşı Malik Faysal Ekrem olduğunu duyurmuştu.

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