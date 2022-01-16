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Dünya

Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Hollanda'da binlerce kişi, Amsterdam Belediyesinin yasaklamasına rağmen hükümetin Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı politikalarına karşı yürüdü.

Selman Aksünger   | 16.01.2022
Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Amsterdam


"Hollanda direniyor" kuruluşu, başkent Amsterdam'daki Müzeler Meydanı'nda Kovid-19 kısıtlamalarını protesto için yürüyüş düzenledi.

Amsterdam'da üç farklı noktadan toplanarak müzeler meydanına gelen yaklaşık 20 bin kişi, "Faşizme hayır" ve "Diktatörlüğe hayır" sloganları attı.

Kısıtlamalara ve aşı politikalarına tepki gösteren eylemciler, "Artık yeter", "Çocuklar bizim geleceğimiz, deney hayvanı değil", "QR diktatörlüğüne hayır", "Az kısıtlama çok sağlık hizmeti" ve "Test olmazsa virüs olmaz" yazılı pankartlar açtı.

Çiftçiler de eyleme destek verdi

Yaklaşık 30 traktörle protestolara katılan çiftçiler hükümetin kısıtlamalara son vermesini istedi.

Traktörlere "Ne zaman bitecek" ve "Özgürlük için buradayız" yazılı pankartlar asan çiftçiler, hükümetten normale dönmeye yönelik adımlar atmasını istedi.

Eyleme doktor önlüğüyle katılan bazı protestocular, hükümetten sağlık hizmetini iyileştirmesini talep etti.

Yasağa rağmen protesto

Polis, Müzeler Meydanı'nın gösteri ve toplantılara yasak bölge ilan edilmesine rağmen göstericilerin toplanmasına müdahale etmedi.

Polis, alandan uzaklaşmalarını istediği aşırı solcu grupları belediye otobüslerine bindirerek şehrin başka bir bölgesine nakletti.

Toplumsal olaylara müdahale aracının ve atlı polislerin hazırda bekletildiği gösteri alanına giden tramvay ve otobüslerin güzergahları değiştirildi.

Çok sayıda polisin görev yaptığı ve geniş güvenlik önlemleri alınan gösteri, küçük çaptaki olayların ardından sona erdi.

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