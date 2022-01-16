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Dünya

Bağdat'ta bankaları hedef alan patlamalarda 2 kişi yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki bankayı hedef alan ses bombalı saldırılarda 2 kişi yaralandı.

Haydar Karaalp   | 16.01.2022
Bağdat'ta bankaları hedef alan patlamalarda 2 kişi yaralandı

Bağdat

Bağdat Operasyonlar Komutanı Ahmet Selim, resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, Bağdat’ın merkezi Karrada bölgesinde iki bankanın hedef alındığını söyledi.

Selim, saldırılarda 2 kişinin yaralandığını ifade etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre de Bağdat’taki patlamalarda Cihan ve Kürdistan bankaları hedef alındı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, her iki bankaya da ses bombası atıldığının belirlendiği aktarıldı.

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