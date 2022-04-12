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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Biden, Putin'in Ukrayna'da 'soykırım' yaptığını savundu

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "soykırım" yaptığını belirtti.

Dildar Baykan Atalay   | 12.04.2022
Biden, Putin'in Ukrayna'da 'soykırım' yaptığını savundu

Washington

Biden, Iowa'da, ülkede son dönemde artan akaryakıt fiyatları ve son 41 yılın zirvesini gören enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki fiyat artışlarının vatandaş üzerindeki etkisini azaltmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Biden, "Ukrayna işgalinin tüm dünyada akaryakıt ve gıda fiyatlarını artırmasından etkilendik. Dünyanın en büyük tahıl üreticisi olan Çin, Rusya ve Ukrayna eskisi gibi üretmiyor. Bu nedenle de her şeyin fiyatı artıyor. Bugünkü açıklanan enflasyonun yüzde 70'inin akaryakıt ve gıda fiyatlarından kaynaklandığını gördük." diye konuştu.

Biden ilk kez "soykırım" ifadesini kullandı

Biden, enflasyonun etkilerinin azaltılması için Kongre ile çalıştıklarını ifade ederek, enflasyonu "Putin'in fiyat artışı" olarak nitelendirdi.

Tüm dünyadaki ve ABD'deki akaryakıt fiyatlarının azaltılması için stratejik petrol rezervlerinden her gün 1 milyon varil petrolü piyasaya sürdüklerini ve diğer ülkelerin de benzeri adımlar attığını dile getiren Biden, "Ailenizin bütçesi, arabanızın deposunu doldurma gücünüz, dünyanın öbür ucundaki bir diktatörün (Putin) savaş ilan edip, soykırım yapmasına bağlı olmamalı." ifadesini kullandı.

Daha önce Buça'da yaşananları "savaş suçu" olarak nitelendiren Biden, bu sözleriyle Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri için ilk kez "soykırım" ifadesini kullandı.


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