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Dünya

YPG/PKK elebaşı, Biden'ın 'kendilerini terk etmeyeceği' sözünü verdiğini öne sürdü

YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Afganistan örneğinin aksine kendilerini terk etmeyeceği sözünü verdiğini iddia etti.

Hasan Esen   | 29.09.2021
YPG/PKK elebaşı, Biden'ın 'kendilerini terk etmeyeceği' sözünü verdiğini öne sürdü

Londra

The Times gazetesine konuşan teröristbaşı, "Dürüst olmak gerekirse ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra insanlar korktu. Aynı durumla karşılaşacaklarından korktular." ifadelerini kullandı.

Biden yönetiminin buna hızlı yanıt verdiğini ve elçiler gönderdiğini öne süren teröristbaşı, "Buranın Afganistan olmadığı konusunda bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler." dedi.

Haberde, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie'nin bölgeye gönderildiği, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Joey Hood'un da teröristbaşıyla görüştüğü belirtildi.

"Mazlum Abdi"nin PKK'nın üst düzey isimlerinden biri olduğuna inanıldığı, gençliğinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a yakın olduğu aktarıldı.

Öcalan'ın fotoğraflarının YPG/SDG'nin birçok ofisinde görüldüğüne işaret edilen haberde, "Bu, ABD ve İngiltere'yi zor durumda bıraktı çünkü PKK her iki ülkenin listeye aldığı bir terör örgütü olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

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