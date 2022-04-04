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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Biden, Putin'in 'savaş suçları' nedeniyle yargılanması çağrısında bulundu

ABD Başkanı Biden, Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında bulunarak, Buça'daki saldırının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini bildirdi.

Dildar Baykan Atalay   | 04.04.2022
Biden, Putin'in 'savaş suçları' nedeniyle yargılanması çağrısında bulundu

Washington DC

ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletinden Washington'a dönüşte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i daha önce "savaş suçlusu" olarak nitelendirdiğini ve bu konuda haklı çıktığını belirten Biden, "Ukrayna'ya savaşmak için ihtiyaç duydukları silahları da vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda (Putin için) bir savaş suçları yargılaması yapılması için tüm detayları toplamalıyız. Bu adam gaddar, Buça'da olanlar şoke edici." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, Buça'da yaşananların "soykırım" olduğunu düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Biden, "Hayır, bunun savaş suçu olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

ABD Rusya'ya daha çok yaptırım uygulayacak

Putin'in yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Rusya'ya daha çok yaptırım uygulayacağız." dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

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