Euro
10.35
Dolar
8.45
BIST 100
1,417.60
Altın
1,888.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Putin ile Biden 16 Haziran'da Cenevre'de görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’ın 16 Haziran’da Cenevre’de bir araya geleceği bildirildi.

Emre Gürkan Abay,Dildar Baykan,Bayram Altuğ   | 25.05.2021
Putin ile Biden 16 Haziran'da Cenevre'de görüşecek

Moskova

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Rusya ve ABD arasında varılan anlaşmaya göre, Putin ile Biden’ın 16 Haziran’da Cenevre’de görüşeceği belirtildi.

Görüşmede, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin durumu ve geleceğinin ele alınacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Stratejik istikrar konularının yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede etkileşim ve bölgesel sorunların çözümü de dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki güncel konular istişare edilecektir." ifadesi yer aldı.

Biden'ın ABD başkanı olmasının ardından iki lider ilk kez yüz yüze görüşme yapacak.

Beyaz Saray'dan da açıklama geldi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de yaptığı yazılı açıklamada, Biden ve Putin’in 16 Haziran’da Cenevre’de görüşeceğini teyit etti.

Psaki açıklamasında, "Biz, ABD-Rusya ilişkilerinde öngörülebilirlik ve istikrarı sağlamak isterken, iki lider aramızdaki tüm meseleleri ele alacak." bilgisini paylaştı.

Öte yandan İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsviçre'nin, ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki zirveye ev sahipliği yapmasından çok mutlu olduğunu belirtti.

Parmelin, "Umarım, müzakereler hem her iki ülke hem de uluslararası toplum için verimli olur." ifadesini kullandı.

Cenevre'de ABD-Rusya arasındaki en son zirve, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Rusya Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 590 bin 697'ye yükseldi
Moderna'nın Kovid-19 aşısı 12-17 yaş grubunda tam koruma sağladı
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor
Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle tıbbi oksijen kıtlığı yaşayan ülkelerin sağlık sistemleri çökebilir
Dünya genelinde 1,7 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Putin ile Biden 16 Haziran'da Cenevre'de görüşecek

Putin ile Biden 16 Haziran'da Cenevre'de görüşecek

Biden'dan, Netanyahu'ya 'ateşkes için gerginliğin düşürülmesi' mesajı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Biden ile görüştü

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Cenevre'de Birleşmiş Milletler önünde protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Cenevre'de Birleşmiş Milletler önünde protesto edildi
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Cenevre görüşmeleri, Kıbrıs meselesinde bir dönüm noktasıdır

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Cenevre görüşmeleri, Kıbrıs meselesinde bir dönüm noktasıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü