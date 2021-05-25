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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 590 bin 697'ye yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 802 artarak 590 bin 697'ye ulaştı.

Mücahit Oktay   | 25.05.2021
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 590 bin 697'ye yükseldi Fotoğraf: Justin L. Stewart/AA

New York

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 26 bin 145 artışla 33 milyon 144 bin 178'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 802 artarak 590 bin 697'ye çıktı.

California, 3 milyon 778 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 944 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 311 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 949 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 164 ve Texas'ta 51 bin 249 olarak kayıtlara geçti.

130 milyondan fazla kişiye iki doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 163 milyondan fazla kişiye ilk doz, 130 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 26 milyon 948 bini aşkın vakayla Hindistan ve 16 milyon 120 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 449 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 307 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

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