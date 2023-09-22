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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Biden: Önümüzdeki hafta ilk ABD Abrams tankları Ukrayna'ya teslim edilecek

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta ilk ABD Abrams tanklarının Ukrayna'ya teslim edileceğini duyurdu.

Tuğçenur Akgün  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Biden: Önümüzdeki hafta ilk ABD Abrams tankları Ukrayna'ya teslim edilecek Fotoğraf: Kyle Mazza/AA

New York

Biden ve eşi Jill Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile eşi Olena Zelenska'yı Beyaz Saray'da ağırladı. Liderler, ikili ve heyetler arası görüşmeleri sonrası kameraların karşısına geçti.

Ukrayna halkının gösterdiği cesareti öven Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna ve NATO'yu yıkabileceğine dair görüşlerinde yanıldığını söyledi.

Biden, müttefikler ve ortaklarıyla birlikte ABD'nin, Ukrayna'ya topraklarını geri alması için askeri desteğin yanı sıra insani yardım sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyan, adil ve kalıcı bir barışı destekledikleri mesajını yineleyen Biden, Rusya'nın barışa engel olduğunu ve istese savaşı bugün bitirebileceğini kaydetti. Biden, bunun yerine Rusya'nın, İran ve Kuzey Kore'den daha fazla silah almanın peşinde olduğunu savundu.

"Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğiz"

ABD'nin Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık yeni askeri yardımını duyuran Biden, paketin daha fazla mühimmat ve ekipman içerdiğini bildirdi.

Biden, "Önümüzdeki hafta ilk ABD Abrams tankları Ukrayna'ya teslim edilecek." dedi.

Ukrayna'nın hava savunma yeteneklerini de güçlendirmeye odaklandıklarını söyleyen Biden, bu kapsamda ilave ekipman sağlayacaklarından bahsetti.

Ukrayna'nın geleceği kapsamında reform ve finansman desteği de sağlayacaklarını anlatan Biden, bu ülkenin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Zelenskiy de ABD'ye yardımlarından dolayı teşekkür ederek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ukrayna'nın savunma yeteneklerinin geliştirilmesi, kış döneminde hava savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi ve tahıl ihracatı gibi konularda belirli adımlar üzerinde anlaştıklarını bildiren Zelenskiy, barış formülü üzerinde de çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

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